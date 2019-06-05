5 حقائق عن المجموعات الإرهابية في سيناء

سلط الهجوم الإرهابي بشمال سيناء، الذي أدى إلى مقتل 8 رجال أمن مصريين اليوم الأربعاء، الضوء على المجموعات الإرهابية التي تنشط في هذه المحافظة التي تمثل 25% من مساحة مصر.

وإليكم أبرز 5 معلومات عن المجموعات الإرهابية في محافظة شمال سيناء:

1- تنشط في سيناء مجموعة كبيرة من التنظيمات، منها ما هو مرتبط بما يسمى "الجهاد العالمي" مثل: "أنصار بيت المقدس، مجلس شورى المجاهدين في بيت المقدس، التكفير والهجرة، جيش الإسلام"، ومنها ما هو مرتبط بتنظيمات "السلفية الجهادية" مثل: "الرايات السود، بقايا تنظيم الجهاد، التوحيد، تنظيم السلفية الجهادية، منظمة أنصار الجهاد، جيش الجلجلة.

2- ولدت غالبية هذه المجموعات من "رحم فكر تنظيم القاعدة"، من دون الاتصال به تنظيميا، إلى أن بدأ تنظيم "داعش" عملياته في سيناء بعد أحداث يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك.

3- أعلن تنظيم "داعش" عن تشكيل "ولاية سيناء" وتنظيمها في 13 نوفمبر 2014، بقيادة "أنصار بيت المقدس" أكبر المجموعات المتطرفة في سيناء، التي أعلنت مبايعتها لـ"داعش".

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4- تحتمي غالبية المجموعات المسلحة المتطرفة، داخل كهوف في جبل "الحلال" الذي يقع في وسط سيناء، وهي مناطق وعرة، تسهل على المسلحين استهداف قوات الجيش المصري.

5- ترتبط هجمات المجموعات الإرهابية في سيناء، بجامعين مشتركين، الأول اختيار توقيت الهجمات، إذ تحصل غالبيتها في مناسبات وأعياد لحصد عدد أكبر من الضحايا، والثاني من خلال طريقة الاستهداف، إذ يستخدم هؤلاء سيارات مفخخة في مقدمة هجماتهم على مواقع الجيش، خصوصا على قوات "الصاعقة" التي تحظى بتدريبات وتسليح خاص ومكلفة بمكافحة الإرهاب.

يذكر أن الجيش المصري أطلق في فبراير العام الماضي، "العملية الشاملة سيناء 2018"، للقضاء على الجماعات التكفيرية في شمال ووسط سيناء، ومناطق أخرى بدلتا مصر والظهير الصحراوي غرب وادي النيل.