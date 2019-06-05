مخاوف من نقص عالمي لشوكولاتة "نوتيلا"

يواجه عشاق شوكولاتة "نوتيلا" الشهية أزمة حقيقية بعد أن أغلقت الإضرابات مصنعا ينتج ربع إمدادات العالم من "نوتيلا".

ومنع عمال مصنع "نورماندي" الواقع في فرنسا، والذي ينتج 600 ألف عبوة "نوتيلا" (شوكولاتة البندق والكاكاو) في اليوم، الشاحنات من الدخول أو الخروج في إضراب يتعلق بالأجور.

ويقول المسؤولون إن الحصار أوقف الإنتاج، وهناك مخاوف من أن يؤدي الإضراب إلى نقص عالمي في شوكولاتة "نوتيلا"، مع وجود خط واحد من خطوط الإنتاج الأربعة للمصنع في Villers-Ecalles، قيد العمل والتشغيل.

وهددت شركة الحلويات الإيطالية، "فيريرو"، بفرض غرامات على أي موظف مشارك في الإضراب.

وقال مسؤولو "نقابة العمال" "إن 160 من عمال المصنع البالغ عددهم 350 عاملا، يشاركون في الإضراب الأخير. إنهم يطالبون بزيادة رواتب بنسبة 4.5%، ومكافأة لكل عامل قدرها 900 يورو، بالإضافة إلى تحسين ظروف العمل".