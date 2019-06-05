المجلس العسكري يعقد لقاء بأعضاء السلك الدبلوماسي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

عقد اعضاء المجلس العسكري الانتقالي برئاسة الفريق جمال عمر لقاءً ظهر اليوم بقاعة الصداقة بأعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى الخرطوم والمنظمات الاقليمية و الدولية . وقال السفير عمر دهب في تصريح لـ(سونا) إن اعضاء المجلس العسكري الانتقالي قدموا تنويرا شاملا عن التطورات الاخيرة في المشهد السياسي في السودان .كما قدموا تفاصيل ما قام به المجلس من تفاوض وتفاهمات مع قوى اعلان الحرية والتغيير والقوى السياسية من اجل الوصول الى توافق .

وقال إن أعضاء المجلس ابدوا المرونة الكافية من اجل النظر الى مصلحة البلاد ، مؤكدين أنهم لم يفقدوا الثقة في التوافق على مصلحة السودان.

وقال دهب إن السفراء الاجانب عبروا من خلال التنوير عن دعمهم للعملية السياسية في السودان وحرصهم على تطوير آليات توافق عام لجميع اهل السودان.