مصر للطيران تلغي رحلاتها إلى الخرطوم لليوم الثاني

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

لليوم الثاني على التوالي، ألغت شركة الطيران الوطنية المصرية رحلاتها إلى الخرطوم، وذلك بعد التطورات الأخيرة في السودان، والمرتبطة بعملية فض اعتصام للمتظاهرين.

وأعلنت شركة «مصر للطيران»، أمس، إلغاء رحلتيها رقمي «MS 855» و«MS 853» واللتين كان مقرراً إقلاعهما عصر ومساء أمس، من مطار القاهرة الدولي إلى مطار الخرطوم الدولي.

ولم تحدد الشركة موعداً لاستئناف تلك الرحلات، لكنها دعت المسافرين لمراجعة موظفيها عبر وسائل الاتصال المختلفة، لمعرفة المزيد من التفاصيل حول موعد استئناف الرحلات إلى مطار الخرطوم.

وكانت الشركة قد أعلنت أول من أمس، إلغاء رحلتيها اللتين كانتا متجهتين من مطار القاهرة إلى الخرطوم بسبب «التطورات الأخيرة في السودان».

ودعت الخارجية المصرية، في وقت سابق، «الأطراف كافة في السودان إلى ضبط النفس، والعودة إلى مائدة المفاوضات والحوار بهدف تحقيق تطلعات الشعب السوداني»، وأوضحت أنها «تتابع ببالغ الاهتمام تطورات الأوضاع على الساحة السودانية والأحداث الأخيرة وتداعياتها، مؤكدة دعم مصر الكامل للسودان ومساندتها الكاملة للجهود الرامية لتحقيق مستقبل أفضل لأبناء الشعب السوداني يقوم على الاستقرار والتنمية ويحقق الرخاء والرفاهية».