الاتحاد الإفريقي: على السودانيين حل أزمتهم بأنفسهم

الخليج 365:

اكد الاتحاد الافريقي انه يظل حريصا على أن يقوم السودانيون بحل مشكلاتهم بأنفسهم بصورة سلمية وبعيدة عن أية تأثيرات خارجية سلبية .

ودعا ممثل الاتحاد الافريقي في اللقاء التنويري للمجلس العسكري مع رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى الخرطوم بقاعة الصداقة الى ممارسة اقصى درجات ضبط النفس وعدم فرض اي حلول احادية .

Advertisements

وحث الاطراف على العودة الى التفاوض مهما كانت الصعاب وأن يدركوا أن الحل المتوافق عليه يعتبر افضل طريق للحفاظ على وحدة السودان واستقراره .

واعرب عن شكره للمنظمات الدولية ممثلة في الامم المتحدة والاتحاد الاوربي والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والترويكا على تعاونهم الايجابي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للسودان.

واشار الى أن الاتحاد الافريقي مصمم على عودة الاطراف الى طاولة التفاوض وسيقدم افكارا محددة للدفع بهذا الاتجاه.