حميدتي: المجلس العسكري لا يسعى للحكم وهو الضامن في الفترة الانتقالية

صرح نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو، (حميدتي)، اليوم الأربعاء، بأن المجلس العسكري في السودان لا يسعى للحكم وهو الضامن في الفترة الانتقالية في ظل غياب الحكومة.

ودافع حميدتي عن أداء قوات الدعم السريع التي يترأسها، بعد أن حملتها تقارير عديدة مسؤولية قتل وجرح المئات خلال فض اعتصام القيادة العامة، مؤكدا أن السودان لن ينزلق إلى الفوضى.

وقال حميدتي في كلمة بثها التلفزيون السوداني، "لم نسمح بالفوضى ولن نغير قناعاتنا بفرض هيبة الدولة بالقانون" مضيفا "لن نعود للوراء وستظل قوات الدعم السريع بجانب قوات الجيش في حماية السودان من أي فوضى".

وتابع حميدتي، "ضبطنا الكثير ممن ينصبون المتاريس في شوارع الخرطوم ونسعى المحرضين والمخططين".مضيفا أن "على المواطنين التعاون مع الأجهزة النظامية وعدم الالتفات لمحاولات الفوضى".

وتصاعدت حدة الأزمة بشكل غير مسبوق بين المجلس العسكري الانتقالي و"قوى الحرية والتغيير" في السودان، على وقع اتهام المعارضة للجيش بفض اعتصامهم أمس أمام مقر القيادة العامة، والذي خلف عشرات القتلى والجرحى.

​وعاشت الخرطوم يوما داميا، يوم الاثنين الماضي، إثر قيام قوات الأمن السودانية بفض اعتصام المحتجين الموجودين أمام مقر قيادة الجيش في وسط العاصمة، ما أدى إلى وقوع عشرات القتلى والجرحى، بحسب قادة حركة الاحتجاج.