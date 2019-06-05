إنفانتينو رئيسا للاتحاد الدولي لكرة القدم حتى 2023

انتخب السويسري جياني إنفانتينو اليوم الأربعاء 5 مايو/حزيران، بالتزكية، رئيسا للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لولاية جديدة مدتها 4 أعوام تنتهي في 2023، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد "كونغرس فيفا" المنعقد في العاصمة الفرنسية باريس.

تولى إنفانتينو صاحب الـ49 عاما، المنصب لفترة جديدة بالتزكية نظرا لعدم وجود أي منافس له على المنصب.

ويتولى إنفانتينو المنصب منذ انتخابه في فبراير/شباط 2016، ليستكمل الفترة المتبقية من ولاية الرئيس السابق السويسري جوزيف بلاتر، الذي يخضع للإيقاف 6 أعوام عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم، في إطار قضية فساد.

وقبل إعلان استمراره في رئاسة "فيفا"، قال إنفانتينو في كلمة أمام ممثلي الاتحادات الوطنية الـ211 الأعضاء في "فيفا"، إن الاتحاد قد قطع مشوارا طويلا بعد أن ضربته سلسلة من فضائح الفساد التي أطاحت بمواطنه بلاتر من المنصب في 2015.

كما وأبدى إنفانتينو حزنه الشديد لنبأ وفاة ليانارت يوهانسون، الرئيس السابق لـ"ليويفا" ونائب الرئيس السابق لـ"لفيفا"، وذلك عن عمر يناهز 89 عاما.