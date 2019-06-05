«العسكري السوداني» يبدي استعداده لاستئناف المحادثات

وفي رسالة بمناسبة عيد الفطر أذاعها التلفزيون الرسمي قال البرهان إنه لا يزال مستعداً لتسليم السلطة لحكومة منتخبة، مضيفاً: «نحن في المجلس العسكري نفتح أيادينا لتفاوض لا قيد فيه إلا مصلحة الوطن».
وكان رئيس المجلس العسكري قد أعلن أمس (الثلاثاء) إلغاء أي تفاوض مع تحالف المعارضة وقال إنه سيجري تنظيم انتخابات في غضون تسعة أشهر.
وجاء قراره بعد أن اقتحمت قوات الأمن موقع اعتصام أمام مقر وزارة الدفاع بوسط الخرطوم في عملية أسفرت عن سقوط 60 قتيلاً على الأقل، وفقاً للجنة أطباء السودان.
وقالت اللجنة إن عدداً آخر من القتلى سقط منذ ذلك الحين في أنحاء الخرطوم وأم درمان.
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