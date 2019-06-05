بعد مصر والإمارات.. تركيا تلغي رحلات جوية إلى السودان

ألغت شركة الخطوط الجوية التركية رحلات إلى العاصمة السودانية الخرطوم، بسبب الأحداث الدائرة في البلاد.

وأعلنت الشركة في بيان على موقعها الإلكتروني إلغاء رحلة مساء الثلاثاء 4 يونيو/ حزيران الجاري من إسطنبول إلى الخرطوم، وأخرى الأربعاء 5 يونيو في نفس الوجهة.

والثلاثاء، أعلنت الشركة إلغاء رحلة مقررة من الخرطوم إلى إسطنبول.

وألغت بعض شركات الخطوط الجوية في مصر والإمارات رحلات جوية مقررة إلى السودان عقب اندلاع الأحداث الأخيرة فيه.

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وقال متحدث باسم ”طيران الإمارات“ إنه ”تم تعليق رحلات الناقلة رقم EK 733 و EK 734 بتاريخ 3 يونيو بين الخرطوم ودبي، بسبب الاضطرابات السياسية في السودان“

وأضاف المتحدث في بيان أنه ”على المسافرين المتضررين بهذه الرحلات الاتصال بوكيل الحجز أو مكاتب طيران الإمارات لإعادة حجز رحلاتهم أو إجراء ترتيبات سفر بديلة“.

وقررت شركة مصر للطيران إلغاء رحلتيها رقم MS 855 وMS 853 من مطار القاهرة الدولي إلى مطار الخرطوم الدولي في الرابعة عصرًا والساعة 23:45 مساء بسبب الأحداث الجارية هناك.