لجنة أطباء السودان المركزية: عدد قتلى فض الاعتصام بلغ 60 شخصا

ارتفع عدد قتلى اقتحام قوات الأمن السودانية الاعتصام في العاصمة الخرطوم إلى 60 شخصا، حسب لجنة أطباء السودان المركزية.

وكانت اللجنة المقربة من المعارضة أعلنت في وقت سابق أن عدد القتلى بلع 35 عندما اقتحمت قوات الأمن مكان اعتصام المحتجين أمام وزارة الدفاع.

وقد توقفت المحادثات بين المجلس العسكري الحاكم في البلاد، منذ عزل الرئيس، عمر البشير، في أبريل/ نيسان الماضي، والمحتجين بسبب خلافات جوهرية بشأن من يقود الفترة الانتقالية لمدة ثلاثة أعوام.

وبعد فض الاعتصام ألغى المجلس العسكري كل الاتفاقات السابقة مع تحالف المعارضة الرئيسي، ودعا إلى إجراء انتخابات مبكرة، خلال تسعة أشهر.

ورفض تحالف قوى الحرية والتغيير قرار المجلس العسكري، قائلا إن المجلس وضع نفسه في مواجهة الشعب السوداني.

ولكن رئيس المجلس، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، قال في بيان بثه التلفزيون الرسمي، إن المجلس قرر "وقف التفاوض مع قوى الحرية والتغيير، وإلغاء ما اتفق عليه من قبل".