محمد صلاح ينتقد الإعلام ويعلق على هجوم سيناء

وانتقد صلاح تزاحم الصحفيين والجماهير أمام منزله وقت صلاة العيد، وقال في تغريدته:
"اللي بيحصل من بعض الصحفيين وبعض الناس أن الواحد مش عارف يخرج من البيت علشان يصلي العيد. دا ملوش علاقة بالحب. دا بيتقال عليه عدم احترام خصوصية وعدم احترافية".
وفي تغريدة منفصلة، علّق صلاح على الهجوم الإرهابي الذي وقع فجر اليوم الأربعاء على إحدى النقاط الأمنية في شمال سيناء، قائلا:
"البقاء لله في شهداء كمين العريش.. خالص التعازي لجميع أسر شهداء الوطن".
يذكر أن التلفزيون المصري كان قد أفاد، اليوم الأربعاء، بقيام عناصر إرهابية بهاجمة نقطة تفتيش أمنية في شمال سيناء وإن هناك تبادلا لإطلاق النار.
وأوضحت مصادر محلية لوكالة "سبوتنيك" أن الهجوم وقع في الصباح الباكر أثناء صلاة عيد الفطر، عقب الفجر، وأن أصوات تبادل النيران استمرت لفترة، كما شوهدت تعزيزات أمنية متوجهة لموقع الهجوم.
ونقلت وسائل إعلام عن مصادر، أمنية لم تسمها، أن الهجوم أسفر عن مقتل 10 من أفراد الأمن منهم ضابطين وثمانية جنود.
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