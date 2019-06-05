واشنطن ولندن وأوسلو تندد بدعوة المجلس العسكري إلى إجراء انتخابات

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
نددّت كلّ من الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا والنروج، بدعوة المجلس العسكري في السودان إلى إجراء انتخابات.
وكان قد أعلن المجلس العسكري ، في وقت سابق “أنّه ألغى كلّ الإتفاقات السابقة المبرمة مع تحالف “قوى إعلان الحرية والتغيير”، ودعا إلى “انتخابات مبكرة”، وقرّر تشكيل حكومة تسيير أعمال، في أعقاب أعمال عنف دموية في الخرطوم، بعد أن قامت قوات الأمن بتفريق مخيم الاعتصام الرئيسي قبالة مقر وزارة الدفاع.
ووصلت المحادثات بين المجلس العسكري الانتقالي وتحالف “قوى إعلان الحرية والتغيير” إلى طريق مسدود رغم المفاوضات الّتي استمرّت أسابيع.
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