فيصل محمد صالح : في الخرطوم ستدرك معنى “مدينة أشباح”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كتب الصحافي فيصل محمد صالح في صفحته بالفيسبوك يصف الأوضاع في العاصمة التي وصفها بمدينة أشباح، حيث يخيم الحزن على الجميع.

وقال فيصل: “جولة سريعة في شوارع الخرطوم والخرطوم بحري عصر ومساء الثلاثاء، ستدرك حقا معنی مدينة اشباح، مدينة خالية من حركة الناس والسيارات، حتی الشوارع الرئيسية الكبيرة، عبيد ختم وشارع المطار والمك نمر

السيارات العسكرية المدججة بكل انواع الإسلحة في كل مكان، متوفرة بكثرة، بأكثر كثير مما يجب

كل الأسواق والمحلات التجارية مغلقة، حتی بقالات الاحياء مغلقة، المطاعم، الكافتيريات، غابت حتی ستات الشاي

طابع عام اسمه الحزن يخيم علی الجميع، ان تلاقت النظرات قد يعقبهاسقوط دمعات هنا وهناك.

لطفك يا إلهي بنا وببلادنا “.