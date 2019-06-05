- 1/2
- 2/2
شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أكد نائب رئيس المجلس الانتقالي السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو، (حميدتي)، الأربعاء، أن المجلس العسكري لم يأتِ ليحكم.
وأضاف حميدتي أن المفاوضات انحرفت عن مسارها، ولذلك أراد المجلس تصحيح المسار، بحسب تعبيره.
وتابع أن المجلس العسكري أصدر توجيهات بتقصي الحقائق في الأحداث الأخيرة.
وأشار حميدتي إلى أن الأمن مسؤولية الجميع.
ونوّه حميدتي إلى أن هناك عصابات تتآمر لقتل أفراد الدعم السريع، بحسب تعبيره.
كما أوضح أن هناك من ينتحل صفة الدعم السريع لترويع المواطنين.
من جهة أخرى، أضاف نائب رئيس المجلس العسكري، أنه لا بد من فرض هيبة الدولة بالقانون.
وقال إن على القوات النظامية الالتزام والانضباط في التعامل مع المواطنين.
“ظروف صعبة”
كانت هذه تفاصيل خبر بالله.. حميدتي: هناك عصابات تتآمر لقتل أفراد الدعم السريع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.