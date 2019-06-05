بالله.. حميدتي: هناك عصابات تتآمر لقتل أفراد الدعم السريع

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد نائب رئيس المجلس الانتقالي السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو، (حميدتي)، الأربعاء، أن المجلس العسكري لم يأتِ ليحكم.

وأضاف حميدتي أن المفاوضات انحرفت عن مسارها، ولذلك أراد المجلس تصحيح المسار، بحسب تعبيره.

وتابع أن المجلس العسكري أصدر توجيهات بتقصي الحقائق في الأحداث الأخيرة.

وأشار حميدتي إلى أن الأمن مسؤولية الجميع.

Advertisements

ونوّه حميدتي إلى أن هناك عصابات تتآمر لقتل أفراد الدعم السريع، بحسب تعبيره.

كما أوضح أن هناك من ينتحل صفة الدعم السريع لترويع المواطنين.

من جهة أخرى، أضاف نائب رئيس المجلس العسكري، أنه لا بد من فرض هيبة الدولة بالقانون.

وقال إن على القوات النظامية الالتزام والانضباط في التعامل مع المواطنين.

“ظروف صعبة”