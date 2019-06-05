عشرات الآلاف يتظاهرون ضد ترامب في العاصمة البريطانية لندن

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تظاهر عشرات الآلاف من الأشخاص، ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في العاصمة البريطانية لندن.

وتجمع المتظاهرون في ميدان ترافالغار بدءًا من ساعات الصباح، وساروا في ظل تدابير أمنية مشددة عبر شارع وايت هول، ليصلوا إلى ميدان البرلمان.

وبدأت المسيرة مع وصول ترامب إلى مكتب رئاسة الوزراء البريطانية، ورفع المتظاهرون لافتات وشعارات تنتقد معاداة الرئيس الأمريكي للمهاجرين وبسياساته في الشرق الأوسط.

ووضع المتظاهرون مجسمًا عملاقًا يصور الرئيس الأمريكي وهو يجلس على مرحاض، وأطلقوا بالونًا ضخمًا في ميدان البرلمان يمثل ترامب على شكل طفل.

وأغلقت الشرطة البريطانية طريق موكب ترامب والطرق المحيطة بمكتب رئاسة الوزراء.

وشاركت فرق خيالة الشرطة، ولوحظ عدم السماح لبعض نواب البرلمان بتجاوز الشريط الأمني.

ومن المنتظر أن تستمر المظاهرة حتى الساعة 17:00 بالتوقيت المحلي، وأن يلقي فيها زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربين وبعض السياسيين خطابات أمام المتظاهرين.

والصيف الماضي، تظاهر 250 ألف شخص ضد الرئيس الأمريكي خلال زيارة العمل التي أجراها إلى بريطانيا.