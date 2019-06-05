الجيش السوري يتصدى لسرب من الطائرات المسيرة غرب حماة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

ذكرت مصادر سورية أن القوات الحكومية تصدت، مساء الثلاثاء، لسرب طائرات مسيرة أطلقتها التشكيلات المسلحة نحو مواقع الجيش في ريف حماة الغربي.

ونقلت قناة “الإخبارية” السورية الرسمية أن المضادات التابعة للقوات الحكومية “تتصدى لطائرات مسيرة للإرهابيين بمحيط مهبط الحوامات بجب رملة” غرب محافظة حماة، التي تشهد تصعيدا مستمرا بين الجيش السوري والمسلحين الناشطين في منطقة إدلب.

من جانبها، أكدت وكالة “سبوتنيك”، استنادا إلى مصدر عسكري محلي، أن الدفاعات الجوية السورية تمكنت من إحباط هجوم جديد بسرب من الطائرات المسيرة.

ونقلت الوكالة عن المصدر أن “قوات الرصد والاستطلاع في الجيش السوري تمكنت من كشف عدد من الطائرات المسيرة اقتربت من أحد المواقع العسكرية للجيش السوري في منطقة جب رملة غرب حماة حيث تم استهدافها عبر مضادات الدفاع الجوية الاعتيادية وتم تفجير عدد منها في السماء”.

وأضاف المصدر: “هذه المرة هي الرابعة التي تفشل فيها المجموعات الإرهابية المسلحة في استهداف مواقع الجيش السوري عبر الطائرات المسيرة المعدلة والمحملة بقنابل شديدة الانفجار، حيث تمكنت قوات الجيش السوري من التعامل معها وإسقاطها على مدار الأيام الأربعة الماضية”.