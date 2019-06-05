مقتل 5 عناصر إجرامية شديدة الخطورة في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة المصرية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أعلنت قوات الأمن المصرية أنها قتلت “5 عناصر إجرامية شديدة الخطورة” متورطة في مقتل النقيب عمر ياسر، معاون مباحث شرطة أثناء مطاردته أفراد العصابة منذ أيام.

وفي التفاصيل .. تقدم أحد المواطنين ببلاغ عن سرقة سيارة له بالإكراه، وعند تعقب الجناة أطلق أحد العناصر المجرمة النار باتجاه معاون مباحث الشرطة النقيب عمر ياسر وأرداه قتيلا.

وقد تعقبت وحده خاصة من الشرطة يطلق عليها “بلاك كوبرا” الجناة فجر اليوم وتبادلت معهم إطلاق النار واستطاعت قتلهم جميعا. روسيا اليوم المادة السابقة مجلس الأمن يفشل في إصدار بيان بشأن السودان بسبب اعتراض الصين وروسيا المقالة القادمة الجيش السوري يتصدى لسرب من الطائرات المسيرة غرب حماة

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