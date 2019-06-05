مجلس الأمن يفشل في إصدار بيان بشأن السودان بسبب اعتراض الصين وروسيا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

فشل مجلس الأمن الدولي، أمس الثلاثاء، بإدانة قتل المدنيين في السودان وإصدار نداء ملح من المجتمع الدولي لوقف العنف فورا في هذا البلد، وذلك بسبب اعتراض من جانب الصين مدعومة من روسيا.

ووزعت بريطانيا وألمانيا خلال اجتماع مغلق للمجلس بيانا صحفيا يدعو الحكام العسكريين والمتظاهرين في السودان إلى “مواصلة العمل معا نحو حل توافقي للأزمة الحالية”، غير أن الصين اعترضت على النص المقترح، فيما شددت روسيا على ضرورة أن ينتظر المجلس ردا من الاتحاد الإفريقي.

واعتبر نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، أن النص المقترح “غير متوازن”، مشددا على ضرورة “توخي الحذر الشديد” حيال الوضع. وقال للصحفيين بعد الاجتماع الذي دام ساعتين: “لا نريد الترويج لبيان غير متوازن. فذلك قد يفسد الوضع”.

وبعد فشل مجلس الأمن في الاتفاق على إصدار بيان، نشرت ثماني دول أوروبية بيانا مشتركا أكدت فيه أنها “تدين الهجمات العنيفة في السودان من جانب أجهزة الأمن السودانية ضد المدنيين”.

وأعلنت كل من بلجيكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبولندا وهولندا والسويد أن “الإعلان الأحادي” الصادر عن المجلس العسكري “بوَقف المفاوضات وتشكيل حكومة والدعوة إلى إجراء انتخابات في غضون فترة زمنية قصيرة جدا، هو أمر يثير قلقا كبيرا”.

وأضافت: “ندعو إلى نقل متفق عليه للسلطة إلى حكومة يقودها مدنيون، كما طالب بذلك الشعب السوداني”.

واجتمع مجلس الأمن بناء على طلب بريطانيا وألمانيا، للاستماع إلى إحاطة قدمها مبعوث الأمم المتحدة، نيكولاس هايسوم، الذي يعمل مع الاتحاد الإفريقي لحل الأزمة بالسودان.

وقال هايسوم للصحفيين إنه “لم يتخل عن الأمل” بوجود حل.

وينتظر الدبلوماسيون بمجلس الأمن اجتماعا لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، اليوم الأربعاء.

روسيا اليوم