موسكو ترحب ببيان المجلس العسكري السوداني بشأن تشكيل حكومة انتقالية

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن موسكو ترحب ببيان رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني بشأن تشكيل حكومة انتقالية وانتخابات بعد 9 أشهر.
موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيان الخارجية الروسية: “نحن نراقب عن كثب الوضع في السودان. نكرر نداءنا لجميع القوات السودانية لإظهار مسؤوليتها القصوى وحل النزاعات السياسية الداخلية في البلاد بالوسائل السلمية والديمقراطية من خلال حوار وطني واسع”.
وأضاف البيان: “نرحب ببيان رئيس المجلس العسكري الانتقالي البرهان، حول إنشاء حكومة تكنوقراطية لحكم البلاد خلال الفترة الانتقالية وعقد انتخابات عامة في السودان بعد 9 أشهر”.
وأكد البيان على أن: “الضغط الخارجي، والإنذارات، خاصة التدخل، غير مقبولة، فهي محفوفة بتفاقم المواجهة”.
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