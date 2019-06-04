انتشار فيروس "نيباه" القاتل مجددا بالهند

وقالت الوزارة الصحية المركزية في بيان، إن وزير الصحة الفيدرالي هارش وردن عقد اجتماعاً طارئاً في مقر إقامته صباح اليوم، بحضور كبار المسؤولين الصحيين لتقييم الوضع الصحي واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من انتشار عدوى الفيروس.
ولقي نحو 17 شخصا حتفهم في ولاية كيرالا في العام الماضي إثر إصابتهم بفيروس نيباه القاتل الذي يعد من أخطر الفيروسات، ويصل احتمال وفاة المصاب به إلى 70%، في غياب أي تطعيم مضاد، في الوقت الحاضر.
وظهر فيروس نيباه للمرة الأولى بماليزيا في 1998، وينتقل بين الأفراد، ومن الحيوان إلى الإنسان خاصةً عن طريق الخفافيش التي تعد الحاضن الطبيعي له.
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