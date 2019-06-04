عبر ماوريسيو ساري المدير الفني السابق لنادي نابولي الإيطالي، عن اندهاشه من بعض الجماهير التي توجه له تهمت الخيانة لهم بعد اقترابه من تدريب نادي يوفنتوس في الموسم المقبل.
وقال ساري في تصريحات صحفية :"الأنصار في نابولي يعرفون مدى حُبي وتقديري لهذا الفريق، ولكن في الحياة المهنية من الممكن أن تؤدي بنا لمسارات مختلفة، ومهما حدث نابولي في قلبي دائماً ".
وأضاف : "ما الفائدة من الولاء في حال تخلص منك النادي؟، وهل ستظل مثلاً وفيّاً لزوجتك بعد الطلاق، والولاء يعني أن تعطي 110% عندما تكون هُناك ".
كانت هذه تفاصيل خبر ساري يصدم جماهير نابولي بشأن تدريب يوفنتوس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.