بالصور الالاف يؤدون صلاة العيد والمجلس يعلنها غدا

ادى االاف من المصلين صلاة العيد و الغائب في السودان اليوم الثلاثاء بساحات الاحياء والمساجد ، فيما اعلن المجلس العسكري غداً الاربعاء اول ايام عيد الفطر.

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