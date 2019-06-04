أكد مراسل الغد في الخرطوم، أن محيط القيادة العامة لوزارة الدفاع يخلو تماما من المعتصمين منذ صباح أمس، وسط حالة من الشلل تسيطر على العاصمة السودانية.

وقال إن مقر وزارة الدفاع محاط بترسانة عسكرية تغلق جميع الطرقات المؤدية إلى القيادة العامة وسط العاصمة، ما يؤثر بدوره على إمكانية الوصول إلى المؤسسات الحيوية مثل الوزارات والقصر الرئاسي.

وأشار إلى الوضع الميداني في أم درمان والخرطوم بحري، قائلا إنه قد تم إغلاق عدد من الطرق من جانب المتظاهرين، ما تسبب في صعوبة الحركة المرورية.

وقال إن الوضع تغير نسبيا منذ منتصف ليلة أمس، بعد أن فتحت قوات أمنية بعض الطرق.

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وتابع:”رغم الهدوء المصحوب بالحذر في الخرطوم لكن منذ نهار أمس حتى قبل قليل لم يتوقف سماع إطلاق الرصاص بين فترة وأخرى في عدد من الشوارع، ولكن بحسب المعلومات أن إطلاق النار للتنبية “.

وكانت لجنة أطباء السودان أعلنت مقتلَ 5 أشخاص برصاص قوات الأمن في الخرطوم بحري، ليرتفع عددُ ضحايا أحداث فض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم لأكثر من 35 قتيلا.

وكان مراسل الغد أفاد بأن لجنة التحقيق التي شكلتها النيابة العامة في أحداث فض الاعتصام بدأت عملها, بمشاركة قضاةٍ عسكريين للمرة الأولى.