ريال مدريد يحسم صفقته الكبرى مقابل 50 مليون

أعلن نادي ريال مدريد عن التوقيع مع لوكا يوفيتش، وهو يعمل الآن على الإعلان رسميًا على صفقة فيرلان ميندي نجم دفاع أوليمبك ليون الفرنسي هذا الأسبوع حيث توصل النادي الأبيض أيضًا إلى اتفاق مع ليون للتوقيع مع الظهير الفرنسي.

وأفادت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن هذه الصفقة ستكلف ريال مدريد 50 مليون يورو مع عقد حتى 2025، ويبلغ ميندي 21 عامًا وكان مراقبًا من قبل برشلونة ويوفنتوس، لكن مكالمة زيدان مع اللاعب غيرت الكفة إلى صالح ريال مدريد، يركز ميندي حاليًا مع المنتخب الفرنسي ومن المتوقع أن يتم الإعلان هذا الأسبوع عن الصفقة.

مع وصول ميندي، يكون ريال مدريد قد وقع مع شبيه مارسيلو والذي ينال إعجاب زيدان والذي أبدى دعمه بقوه للعب مواطنه ميندي في البرنابيو.

ومن ثم سيكون العمل داخل مكاتب البرنابيو من أجل التخلي عن سيرجيو ريجيلون وثيو هيرنانديز لكن يمكن ترك ريأيلون على سبيل الإعارة أو بيعه مع أحقية الشراء في حين أن فكرة النادي هي بيع ثيو نهائيًا.

الجدير بالذكر أنه لم يتم إغلاق صفقة إيدين هازارد حيث أنه سيتم التعاقد مع البلجيكي هذا الأسبوع، حيث أن التوقيع مع اللاعب هو حقيقه بالفعل لكن في انتظار الاتفاق مع تشيلسي بعد والذي يريد الحصول على 120 مليون يورو.