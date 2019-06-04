تجمع المهنيين يدعو إلى إجراء تحقيق دولي حول احداث الخرطوم

دعا تجمع المهنيين السودانيين، وهو الجماعة المعارضة الرئيسية في البلاد، إلى إجراء تحقيق دولي في قتل محتجين تزامن مع فض اعتصام بالعاصمة الخرطوم أمس الإثنين.
وقال أمجد فريد المتحدث باسم التجمع إنه يرفض خطة لتشكيل لجنة تحقيق حكومية مثلما أعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي.
وقُتل 35 شخصا على الأقل أمس عندما اقتحمت قوات الأمن مخيم احتجاج أمام وزارة الدفاع في وسط الخرطوم وفق ما ذكره أطباء على صلة بالمعارضة.
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