خامنئي: الولايات المتحدة لن تحرم إيران من قدراتها الصاروخية

قال المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، علي

خامنئي، إن الولايات المتحدة الأمريكية لن تتمكن من حرمان إيران من قدراتها الصاروخية.

وأعلن "خامنئي"، خلال كلمته في الذكرى الـ 30 لرحيل الامام "الخميني"، أن سياسات ​واشنطن في العراق وسوريا ولبنان​ باءت بالفشل، مشيراً الى ان إيران لا تسعى الى تصدير الثورة.

وشدد خامنئي على أنه "لا بد من دفع ضريبة المقاومة ولكن مهما كانت فإنها أقل بكثير من ضريبة الاستسلام"، لافتاً الى أن "السعودية تدفع المال وتنفذ القرار الأميركي وهي بذلك ضريبة الاستسلام".

وأكد أن السياسة​ الاستكبارية لأمريكاا واذنابها كانت تسعى ان تنسى قضية فلسطين وتمحى من الاذهان وانتم تسمعون الاخبار وخبث امريكا وخيانة بعض القادة العرب بهذا الخصوص".

وأكد انه في كل موقع صمدنا وقاومنا وتقدمنا نحو أهدافنا وهناك الكثير من الأمثلة.