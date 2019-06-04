آبل تطلق Mac Pro جديد كليا وشاشة Pro Display XDR

كشفت شركة آبل في مؤتمر المطورين WWDC 2019 عن جهاز جديد ومختلف كليًا لسلسلة Mac Pro والذي تقول الشركة أنه موجه للمحترفين ليكون بمثابة بيئة عمل مثالية لهم، وبجانب ذلك فقد أعلنت عن شاشة Pro Display XDR والتي تمثل شاشة عرض احترافية من الشركة.

ويقدم جهاز Mac Pro الجديد معالج Xeon والذي يحتوي على عدد نوى تصل إلى 28 نواة ونظام ذاكرة يصل حتى 1.5 تيار بايت، وكذلك ثمان فتحات بمعيار PCIe مع نحو 300 واط من الطاقة، بجانب معالج رسومات Radeon Pro 580X أو Radeon Pro Vega II، وهذه المعالجات تأتي بجانب بطاقة Apple Afterburner والتي صممتها الشركة لتسريع عمل الجهاز ما يجعله قادرًا على تشغيل ثلاثة مقاطع فيديو ProRes RAW بوضوح 8K في آن واحد.

أما شاشة Pro Display XDR والتي ترافق الجهاز فهي من نوع ريتينا وتأتي بوضوح 6K بمقاس 32 بوصة ومجموعة ألوان كبيرة P3 بألوان bit-10 مع درجة سطوع 1,600 وحدة إضاءة/ م، وتوفر نسبة تباين بقيمة 1,000,000:1.

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وتحدث فيل شيلر، نائب رئيس التسويق حول العالم في شركة آبل: ”لقد صممنا Mac Pro للمستخدمين الذين يحتاجون إلى نظام معياري مع تفوق في الأداء وخيارات التوسع والإعداد. وبفضل معالجات Xeon القوية، وسعة الذاكرة الهائلة، والبنية غير المسبوقة لوحدة معالجة رسومات الغرافيك، والتوسعة بمعيار PCIe، وبطاقة التسريع Afterburner، والتصميم الفريد، فإن Mac Pro الجديد هو جهاز جبار سيمكّن المحترفين من أداء أفضل أعمال حياتهم. كما أن Pro Display XDR هي أفضل شاشة عرض احترافية في العالم والرفيق المثالي لجهاز Mac Pro الجديد كلياً. فبفضل وضوح Retina 6K، والألوان الخلابة، ودرجة سطوع ونسبة تباين فائقتين، وتصميم عملي للغاية، فإن شاشة Pro Display XDR تقدم أكثر مجموعة شاملة من الميزات التي يمكن أن تقدمها أي شاشة بنقطة السعر هذه على الإطلاق“.

وأضافت الشركة حول قدرة الجهاز الرسومية: “يعتبر أداء رسومات الغرافيك أكثر أهمية من أي وقت مضى بالنسبة للمحترفين الذين يشغلون أفلامًا ثلاثية الأبعاد، ويكونون مشاهد بوضوح 8K، وينشئون بيئات ثلاثية الأبعاد معقدة. لهذا السبب يتميز Mac Pro بأقوى بطاقة غرافيك في العالم وأداء رسومات غرافيك يصل لغاية 56 تيرافلوب في نظام واحد. وتشمل بنية توسعة رسومات الغرافيك غير المسبوقة Apple MPX Module تكاملاً مع Thunderbolt وأكثر من 500 واط من الطاقة، كلاهما للمرة الأولى في أي بطاقة رسومات غرافيك. ويتم تبريد MPX Module عن طريق النظام الحراري في Mac Pro لتشغيل هادئ للغاية.

وتبدأ خيارات Mac Pro لرسومات الغرافيك مع Radeon Pro 580X. ويشمل Mac Pro للمرة الأولى بطاقة Radeon Pro Vega II التي تتميز بأداء حوسبة يصل لغاية 14 تيرافلوب وذاكرة 32GB ونطاق ترددي للذاكرة 1TB/ثانية.