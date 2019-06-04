قوات امنية تمنع صلاة العيد في الخرطوم

منعت قوات الدعم السريع المواطنين من اداء صلاة عيد الفطر في الخرطوم، وقمعت الذين خرجوا لادا صلاة العيد بالرصاص الحي والغاز المسيل للدموع بأوامر من المجلس العسكري. وافاد مراسل اخبار الخليج 365 365اعقال العشرات من ضباط القوات المسلحة وسحب الجثث من المسشفيا تحت تهديد السلاح من قبل قوات الدعم السريع

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