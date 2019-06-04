مقتل 4 في إطلاق نار بفندق في أستراليا

أعلنت الشرطة الأسترالية مقتل ما لا يقل عن أربعة أشخاص، وإصابة آخرين، في إطلاق نار في فندق بمدينة داروين الأسترالية.

وأفادت شرطة الإقليم الشمالي، بأنه تم توقيف شخص ونقله إلى مركز احتجاز. وذكرت الشرطة أنها لا تعتقد أن الحادث مرتبط بالإرهاب.

وأضافت أن الجريمة توزعت على عدة أماكن.

ووصف رئيس الوزراء سكوت موريسون، الذي يقوم بزيارة للندن، الحادث بأنه "عمل فظيع".