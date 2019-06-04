مسؤول مصري بالكهرباء: جاهزون لبدء الربط مع السودان

أكد المهندس صلاح عزت العضو المتفرغ للمنطقة الجنوبية بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، جاهزية مصر لبدء الربط الكهربائي مع السودان بعد اكتمال إنشاء خطوط الربط بين البلدين.

وأضاف عزت في تصريحات بحسب “الشروق” المصرية، أن بدء التشغيل الفعلي يأتي وفقا لرغبة الجانب السوداني إلا أن الأحداث السياسية التي تشهدها البلاد حاليا ربما تأخر المشروع بعض الوقت حتى استقرار الأوضاع السياسية في السودان.

وأوضح عزت أن هناك تعليمات مباشرة وصريحة من القيادة السياسية في مصر تؤكد على ضرورة تقديم كامل الدعم الفني للجانب السوداني لتحقيق التكامل والاستقرار بين شبكتي كهرباء البلدين، مشيرا إلى أنه من المرتقب أن تنتهى الشركة المصرية لنقل الكهرباء من تنفيذ أكبر خطة لتطوير وتحديث شبكات النقل بمختلف المناطق على مستوى مصر.

يذكر أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة “L & T” الهندية انتهت من تنفيذ خط الربط الهوائى المزدوج الدائرة توشكى (2) / وادى حلفا جهد 220 ك.ف، من مشروع تزويد السودان بقدرة كهربية تبلغ حوالى 150 ميجاوات كمرحلة أولى ، على أن يبدأ التشغيل التجريبى بقدرة تبلغ حوالى 100 ميجاوات، حيث يبلغ طول الخط حوالى 100 كيلومتر ويتم التنفيذ على مرحلتين بقيمة استثمارية إجمالية تبلغ حوالى 6,7 مليون دولار.