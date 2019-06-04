"روس نفط" الروسية تنفذ مشاريع مهمة في إقليم كردستان العراق

كشف الرئيس التنفيذي لشركة "روس نفط" إيغور سيتشين، أن الشركة الروسية تخطط لبدء التنقيب عن النفط في إقليم كردستان العراق خلال العام الجاري.

وقال سيتشين، في الاجتماع السنوي لمساهمي "روس نفط" اليوم الثلاثاء، إن "الشركة تواصل تنفيذ مشاريع تطوير حقول النفط في إقليم كردستان العراق في الشرق الأوسط، وتعتزم العام الجاري تنفيذ مجموعة من أنشطة الاستكشاف الجيولوجي على أن يتم إنتاج النفط بعد ذلك".

وكانت "روس نفط"، التي تعد كبرى شركات النفط الروسية، قد أبرمت في العامين 2017 – 2018 عددا من الاتفاقيات في مجال استكشاف وإنتاج النفط، في إقليم كردستان العراق، بما في ذلك اتفاقية لتقاسم الإنتاج في 5 امتيازات.

وتتوقع "روس نفط" وجود 670 مليون برميل من النفط في المواقع الخمسة. وستتحمل "روس نفط" تكاليف إجراء الدراسات والحفر والبالغة قيمتها نحو 400 مليون دولار، بالمقابل، ستحصل الشركة الروسية على 80% من الأرباح.

يشار إلى أن هذه الاتفاقية ليست الأولى بين "روس نفط" وإقليم كردستان العراق، حيث وقع الجانبان أيضا حزمة اتفاقيات في مجالات التنقيب والخدمات اللوجستية وتطوير البنية التحتية وتجارة موارد الطاقة.