رسميًا.. ريال مدريد يحسم صفقة يوفيتش

وأصدر الفريق الألماني عبر موقعه الرسمي عبر الانترنت، انتقال يوفيتش إلى صفوف الفريق الإسباني لمدة 6 سنوات.

كما أعلن أيضًا الموقع الرسمي لريال مدريد، أن يوفيتش سيرتبط مع النادي بعقدٍ للسنوات الستة المقبلة، حتى 30 يونيو 2025.

وتألق لوكا يوفيتش مع فرانكفورت في الدوري الألماني والدوري الأوروبي هذا الموسم، حيث أحرز ٢٧ هدف خلال ٤٨ مباراة خاضها مع فرانكفورت.

ويقضي يوفيتش حاليا عطلته الصيفية قبل عودته للمشاركة مع المنتخب الصربي في تصفيات يورو 2020 ضد أوكرانيا وليتوانيا يومي 7 و10 يونيو المقبل.