تشبيه دوتيريتي المثلية بالمرض يثير غضبا في الفلبين

أثار رئيس الفلبين، رودريغو دوتيرتي، الغضب في بلاده بعد أن زعم بأنه "عالج" نفسه من المثلية بمساعدة نساء جميلات.

وقالت مجموعة "بهاغري" المدافعة عن مثلي الجنس والمتحولين جنسيا، "إن تصريحات دوتيرتي خطيرة ورجعية، وتمثل أعراض مرض أكثر خطورة: الجهل والتحيز والكراهية".

وأضافت المجموعة أن "هذه التصريحات، مثل تعليقاته المنحرفة والهجومية على النساء، لا يمكن الاستخفاف بها أو إهمالها واعتبارها مجرد نكات".

ويعرف عن الرئيس دوتيرتي خطبه التي تتضمن إهانات وتهديدات لخصومه وأعدائه وإشاراته المتكررة للاغتصاب، والتي يعتبرها على سبيل المزاح.

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رد المجموعة جاء بعد تصريحات دوتيرتي خلال اجتماعه بالجالية الفلبينية في طوكيو الأسبوع الفائت قائلا، "إن أحد كبار معارضيه النائب أنطونيو ترايلانيس مثلي الجنس، ترايلانيس وأنا متشابهان. لكنني عالجت نفسي".

ولدوتيرتي سجل متقلب في مسألة حقوق المثليين، فخلال حملته الانتخابية للرئاسة عام 2016، أعرب عن دعمه لزواج المثليين، قبل أن يغير موقفه.

كما استخدم المثلية كإهانة ضد عدد من الشخصيات، من بينهم فيليب غولدبيرغ السفير الأمريكي السابق في مانيلا.