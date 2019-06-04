الجيش الصيني يتدرب على استخدام صواريخ "إس 400" الروسية

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن المصدر قوله إن الجيش الصيني يخطط في الجزء الأول من شهر يونيو لبدء تجارب إطلاق صواريخ (تريومف إس 400) في إحدى ساحات التدريب".
وذكر أن صاروخين سيطلقان على أهداف باليستية وديناميكية جوية هوائية.
وأوضح المصدر العسكري أن صواريخ "إس 400" وردتها روسيا إلى الصين في أبريل، بدلا عن صواريخ تلفت أثناء نقلها في نهاية ديسمبر 2017.
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