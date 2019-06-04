العلماء يحلون لغز المجرة الغامضة الخالية من المادة المظلمة

شكلت المجرة NGC1052-DF2 الخالية من المادة المظلمة تقريبا، علامة استفهام كبيرة بالنسبة للعلماء، نظرا لأنها تتعارض مع النظريات الحالية حول هذه المادة وعلاقتها بتكوين المجرات.

وفي حين ما تزال المادة المظلمة مصدر حيرة في حد ذاتها للعلماء، إلا أنه من المعروف أنها تشكل جزءا كبيرا من الكون.

وحاول العلماء منذ اكتشاف مجرة NGC1052-DF2، في العام الماضي، حل اللغز المحير لانعدام المادة المظلمة فيها، الذي يتناقض مع النظريات السابقة التي تقول إن الكون يتكون من أجسام مرئية، مثل النجوم والكواكب وتراكمات الغبار والضباب والثقوب السوداء، بالإضافة إلى المادة المظلمة، وهي مادة افتراضية تثبت النجوم في مكانها ولا تسمح لها بالتشتت، بوضعها تحت تأثير قوة جاذبية كبيرة.

وقال عالم الفلك، بيتر فان دوكوم، من جامعة ييل، عقب اكتشاف مجرة NGC1052-DF2 في العام الماضي: "على مدى عقود، اعتقدنا أن المجرات تبدأ حياتها كنقطة من المادة المظلمة، حيث يقع الغاز في هالات المادة المظلمة، ويتحول إلى نجوم، ويتراكم ببطء، ثم ينتهي به الأمر إلى تكون مجرات مثل مجرة درب التبانة".