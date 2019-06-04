توكل كرمان تشن هجوما عنيفا على المجلس العسكري بقيادة البرهان وحميدتي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

شنت الناشطة اليمنية المعروف توكل كرمان، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، هجوما عنيفا على المجلس العسكري في السودان بقيادة عبدالفتاح البرهان وحميدتي، بعد إقدامه على فض اعتصام “القيادة العامة” بالقوة وإحداث مجزرة دامية بحق الثوار.

واستنكرت “كرمان” في منشور لها على فيس بوك رصدته (وطن) قيام المجلس العسكري الانقلابي في السودان بارتكاب مجزرة بحق المعتصمين السلميين في القيادة العامة، في ظل تآمر إقليمي وصمت وخذلان عالمي مخزي ومؤلم، حسب وصفها.وتابعت:”الأكيد أن الثورة السودانية التي شبت عن الطوق ستغادر حكم العسكر إلى الأبد، وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون “