معلومات خطيرة عن ضمانات خليجية تلقاها “حميدتي” خلال زيارة الرياض وأبوظبي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: كشف الضابط في جهاز الأمن الإماراتي وصاحب حساب “بدون ظل”، أن الفريق محمد حمدان دقلو “حميدتي” نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي، لم يهاجم المتظاهرين الا بعد ان أخذ ضمانات خليجيه، بدعمه ثم ضمانات بوصوله رئيسا لجمهورية السودان.

وقال الضباط الاماراتي حسب ما يطلق على نفسه، في تغريدة رصدتها “وطن”، إن أكثر ما يقلق “حميدتي” الاعلام الحر واستمرار المظاهرات.

ووجه حساب “بدون ظل” نصيحة للمتظاهرين بالعودة للميادين مرة اخرى، مع الاضراب العام لجميع منشآت الجمهورية، واستقالة جميع قيادات المجلس العسكري الحالي. المادة السابقة “رصد ومتابعة”.. من هُنا بدأت مجزرة اعتصام القيادة العامة في الخرطوم المقالة القادمة توكل كرمان تشن هجوما عنيفا على المجلس العسكري بقيادة البرهان وحميدتي

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