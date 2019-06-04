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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
أعربت طهران عن “قلقها الشديد إزاء الصراع على السلطة في السودان وتحوله إلى ساحة صراع لقوى خارجية”، داعية المجلس العسكري الانتقالي إلى احترام مطالب الشعب ونقل السلطة إلى المدنيين.
وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان، اليوم الثلاثاء: “إننا نشعر بالقلق الشديد إزاء تأجيج التوتر في السودان وتعزيز الخلافات الداخلية”.
ودعت “جميع الأطراف المتنازعة في السودان إلى تجنب نهج الاتهامات وعدم الثقة فيما بينها، وانتهاج الوسائل السياسية والديمقراطية للحوار والخروج من الأزمة”.
وقالت الخارجية إن إيران تدعو “الشعب السوداني إلى الحذر من تدخل أطراف خارجية ذات سوابق في تأجيج العنف ونشر التطرف والترويج للإرهاب، في الشؤون الداخلية للسودان”.
وحذرت الخارجية الإيرانية من أن تدخل القوى الأجنبية في السودان سيؤدي إلى تعقيد الأزمة وإطالة أمدها، معربة عن أملها في تنهي أطراف الأزمة السودانية الخلافات، وأن تمضي قدما على طريق عودة الاستقرار الداخلي والأمن إلى السودان وشعبه.
كانت هذه تفاصيل خبر تعرّف على أول رد فعل لإيران حول الأوضاع في السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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