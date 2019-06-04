لوبيتيغي مدربا لأشبيلية لثلاث سنوات

وبقي المدرب الباسكي (53 عاما) من دون عمل منذ أن أقاله نهاية أكتوبر الماضي النادي الملكي، الذي قدم موسما مخيبا من دون أي لقب، واكتفى بالمركز الثالث في الدوري بعد غريمه برشلونة وجاره أتلتيكو مدريد.
وأقال ريال مدريد لوبيتيغي، الذي تم الإعلان عن تعيينه عشية مونديال 2018 في روسيا فحرمه الاتحاد الإسباني من الاستمرار في الإشراف على المنتخب، في 29 أكتوبر بعد 139 يوما على تعيينه.
وجاءت الإقالة بعد أزمة عميقة من النتائج التي بقي خلالها الفريق أكثر من 8 ساعات متتالية دون أن يسجل أي هدف، ومني بخمس هزائم في مبارياته السبع الأخيرة في مختلف المسابقات، وكانت الخسارة المذلة في الكلاسيكو أمام برشلونة 1-5 بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير.
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