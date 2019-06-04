سخرية كرواتية "رسمية" من قميص برشلونة الجديد

علق الحساب الرسمي لمنتخب كرواتيا على موقع "تويتر"، بشكل ساخر، على القميص الجديد لفريق برشلونة الإسباني، والذي بدا مشابها بدرجة كبيرة لقميص وصيف العالم.

واتخذ برشلونة قرارا تاريخية بالابتعاد عن التصميم التقليدي لقميصه ذو الخطوط الطولية ليتجه إلى المربعات، وهو ما استدعى تعليقات أشارت إلى تشابه كبير بينه وقميص منتخب كرواتيا.

وتزين المربعات الحمراء والزرقاء قميص النادي الكتالوني الجديد، بتوقيع من شركة "نايكي" التي تصنع أيضا قميص منتخب كرواتيا.

وفور إعلان برشلونة رسميا عن قميصه الجديد، علقت الصفحة الرسمية لمنتخب كرواتيا على موقع "تويتر" بالقول:" محاولة جيدة. لكن لا يمكنك التفوق على الأحمر والأبيض"، في إشارة إلى لوني قميص المنتخب الأوروبي.

وأضافت في تغريدة أخرى: "نحن متأكدون أن إيفان راكتيتش سيستمتع كثيرا بمجموعة برشلونة الجديدة".

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ويلعب راكتيتش، نجم خط وسط منتخب كرواتيا، في صفوف برشلونة.

واعتبر خبراء القميص الجديد للفريق "ثورة" على تصميمات ملابس برشلونة، الذي يتكون دائما من خطوط طولية، باستثناء موسم واحد ارتدى فيه اللاعبون قمصانا بخطوط عرضية هو 2015-2016.

ويرتدي لاعبو برشلونة ملابس "نايكي" منذ عام 1998، ويرتبط الطرفان بعقد يمتد لموسم 2027-2028.