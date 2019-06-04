مظاهرات حاشدة تستقبل ترامب في لندن

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

حلق بالون عملاق، اليوم الثلاثاء، يصور الرئيس دونالد ترامب في شكل رضيع غاضب، يرتدي حفاضا في السماء أمام البرلمان البريطاني في لندن.

وطار المنطاد البالغ ارتفاعه ستة أمتار فوق ميدان البرلمان، بالتزامن مع محادثات يعقدها ترامب مع رئيسة الوزراء المنتهية ولايتها تيريزا ماي في داونينغ ستريت القريب.

ووصل ترامب وزوجته ميلانيا يوم الاثنين، في زيارة دولة تستمر ثلاثة أيام، اشتملت على مأدبة في قصر بكنعهام مساء الاثنين.

وقال أجوب فراجي أحد منظمي احتجاج المنطاد: “نحن نرسل رسالة تضامن واضحة جدا لأولئك المتأثرين بسياساته الحقيرة، ونقول بصوت عال وواضح إن الرئيس الأمريكي لا يستحق المعاملة الرسمية”.

ويشارك عشرات الآلاف من المحتجين في احتجاج “مهرجان المقاومة” الذي يُقام في وسط لندن في وقت لاحق من اليوم نفسه ليعبروا عن معارضتهم للرئيس. ومن بين المشاركين نشطاء بيئة ومنظمو حملات ومحتجون مؤيدون لحقوق المرأة.

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وستغلق الشرطة مباشرة الطريق المؤدي إلى داونينغ ستريت لحماية الرئيس وأسرته.

وفي بريطانيا، ساعدت قرارات ترامب، مثل فرض حظر على السفر إلى الولايات المتحدة على عدد من الدول ذات الأغلبية المسلمة وانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق العالمي لمكافحة التغير المناخي وانتقاد الساسة البريطانيين، في حشد المعارضة ضد رئاسته.

وقاطع عدد من المشرعين العشاء الرسمي الذي أُقيم على شرف الرئيس ومن بينهم جيرمي كوربين زعيم حزب العمال المعارض.

وسيسافر محتجون من جميع أنحاء بريطانيا إلى لندن للانضمام الى المظاهرات. كما أن من المقرر إقامة احتجاجات على زيارة ترامب في 14 مدينة وبلدة أخرى.

وكانت زيارة ترامب الأخيرة في تموز/ يوليو قد كلفت الشرطة أكثر من 14.2 مليون جنيه إسترليني (17.95 مليون دولار). ونشرت الشرطة خلال هذه الزيارة 10 آلاف ضابط من جميع أنحاء بريطانيا.