تجمع الطيارين السودانيين: مطار الخرطوم مغلق بشكل كامل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أفادنا مصدر من تجمع الطيارين السودانيين إلى أن مطار الخرطوم لم يتمكن من إستقبال أي طائرة طوال يوم الامس 4 يونيو2019 بقرار من الشعب السوداني وليس من أي جهة أخرى، وذلك نتيجة للمجازر البشعة التي أرتكبتها قوات جنجويد حميدتي والتي سفكت دماء الثوار المعتصمين الابرياء في ليلة الثامن والعشرين من رمضان لتصادف ذكرى مؤسفة وحزينة لايكررها إلا أمثال حميدتي من المتعطشين للدماء. ووفقاً لافادة المصدر فإن عدداً من الطائرات قد عادت أدراجها منها فلاي دبي وسلام أير والاماراتية.