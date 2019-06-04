- 1/2
- 2/2
شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أفادنا مصدر من تجمع الطيارين السودانيين إلى أن مطار الخرطوم لم يتمكن من إستقبال أي طائرة طوال يوم الامس 4 يونيو2019 بقرار من الشعب السوداني وليس من أي جهة أخرى، وذلك نتيجة للمجازر البشعة التي أرتكبتها قوات جنجويد حميدتي والتي سفكت دماء الثوار المعتصمين الابرياء في ليلة الثامن والعشرين من رمضان لتصادف ذكرى مؤسفة وحزينة لايكررها إلا أمثال حميدتي من المتعطشين للدماء. ووفقاً لافادة المصدر فإن عدداً من الطائرات قد عادت أدراجها منها فلاي دبي وسلام أير والاماراتية.
كانت هذه تفاصيل خبر تجمع الطيارين السودانيين: مطار الخرطوم مغلق بشكل كامل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.