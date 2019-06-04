الأمم المتحدة: تقارير عن اعتقالات قبيل ذكرى حملة تيانانمين فى الصين

وقالت المتحدثة رافينا شامداساني إنها تلقت أيضا تقارير عن "زيادة الرقابة" على تناول ذكرى تيانانمين ودعت السلطات الصينية إلى تعزيز حرية التجمع السلمي والتعبير.
وأضافت المتحدثة لتلفزيون رويترز "نقلنا للحكومة الصينية مخاوفنا ونعمل أيضا على التحقق من هذه التقارير التي تلقيناها".
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