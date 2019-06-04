مسئولة أمريكية: الإعداد لبرنامج لمكافحة التطرف والإرهاب فى الفلبين

وأضافت المسؤولة الأمريكية - في تصريحات أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن البرنامج، الذي تصل مدته إلى 3 سنوات، يتضمن مساعدة المسؤولين المحليين على التعرف على المشكلات التي تؤسس التطرف وسبل مكافحته، ويركز على كيفية منع المزيد من أحداث التطرف العنيف مستقبلا مثل ما حدث فى "ماراوى".
وأوضحت ناتالي أن مكتب وزارة الخارجية والحكومة الفلبينية يضعان اللمسات الأخيرة على تفاصيل البرنامج لمساعدة حكومات المقاطعات والمنظمات غير الحكومية على تصميم وتنفيذ مشروعات فعالة لمكافحة التطرف، مشيرة إلى أنها ستجتمع مع مستشار الأمن القومي للرئيس رودريجو دوترتى ومسؤولين آخرين فى مانيلا اليوم.
وكانت طائرات مراقبة أمريكية وأسترالية قد ساعدت القوات الفلبينية على فض حصار كارثي عام 2017 قام به مئات من المسلحين لمدينة ماراوى جنوب البلاد، حيث قتل أكثر من 1100 متطرف ونزح مئات الآلاف من السكان خلال الحصار الذى استمر خمسة أشهر فى المدينة.
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