قرقاش: السودان في قلوبنا

وشدد قرقاش في تغريدة بالخصوص على أن التجربة في المنطقة "علمتنا أن الانتقال المنظم والحافظ للدولة ومؤسساتها، هو السبيل الوحيد لتفادي سنوات من الفوضى والضياع".
وتابع المسؤول الإماراتي الرفيع في هذا السياق قائلا: "قلوبنا مع السودان وأهله في هذه الظروف الدقيقة".
وتأزم الوضع في السودان بشكل خطير أمس، وشهدت البلاد يوما داميا، حيث استعملت قوات الأمن السوداني القوة لفض الاعتصام قبالة مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في العاصمة الخرطوم، ما تسبب في مقتل 35 شخصا وإصابة الكثيرين.
ولاحقا، أعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان، وقف التفاوض مع قوى الحرية والتغيير، وإلغاء ما تم الاتفاق عليه معها.
كما دعا أيضا إلى تشكيل حكومة تسيير أعمال لإدارة المرحلة الانتقالية، وتنظيم انتخابات خلال 9 أشهر بإشراف دولي.
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