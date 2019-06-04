وردا على طلب للتعليق على تغريدة الرئيس ترامب بهذا الخصوص قال بيسكوف للصحفيين، اليوم الثلاثاء: "على ما يبدو، فإنه جاء اعتمادا على بعض المعلومات في الصحف، لأنه لم تكن هناك أي رسائل رسمية بهذا الشأن من الجانب الروسي، ولا يمكن لها أن تكون موجودة".
وأوضح: "في الواقع، يوجد هناك بالفعل خبراء (روس) يعملون على صيانة التقنيات الموردة (لفنزويلا) سابقا. وهذا الأمر قائم، فماذا تعني جملة: "أجلت مواطنيها"، فهذا لا نعرفه".
ونشر ترامب في وقت سابق تغريدة على صفحته في "تويتر" أعلن فيها أن موسكو أبلغت واشنطن بـ "إجلاء معظم رعاياها" من فنزويلا.
كانت هذه تفاصيل خبر الكرملين: تصريح ترامب حول إجلاء الخبراء الروس من فنزويلا لا يتفق مع الواقع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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