5 حقائق عن منفذ الهجوم الإرهابي في طرابلس بلبنان

قتل 4 عناصر أمن، في طرابلس شمال لبنان، عشية عيد الفطر، بهجوم إرهابي منفرد، نفذه المدعو عبد الرحمن مبسوط، الذي فجر نفسه بحزام ناسف قبل مداهمة القوى الأمنية المبنى الذي تحصن به.

وإليكم 5 معلومات تناقلتها وسائل الإعلام اللبنانية عن هذا الإرهابي:

1- شارك مبسوط في القتال ضد الجيش اللبناني عام 2014، خلال جولات العنف في طرابلس التي بدأت منذ عام 2008، ضمن مجموعة تعرف باسم "مجموعة أسامة منصور".

2- عرف عن مبسوط تشدده الإسلامي، وإعجابه بتنظيم "داعش" الإرهابي.

3- غادر مبسوط لبنان إلى تركيا عام 2015، سعيا للالتحاق بـ"داعش". بقي هناك أكثر من شهر، ثم دخل إلى إدلب وتواصل مع "داعش" لينضم إلى صفوفه. بعد أشهر، عاد إلى لبنان.

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4- بعد عودته إلى لبنان، أوقفته شعبة المعلومات التابعة لقوى الأمن الداخلي عام 2016، وأحالته إلى القضاء العسكري الذي حكم بسجنه في سجن رومية المركزي.

5- خرج مبسوط منذ سنة ونصف (عام 2017) من السجن، وبدأ التحضير لعمليته الإرهابية.

من الجدير ذكره، أن العملية الإرهابية التي اصطلح الإعلام اللبناني على تسميتها "عملية ذئب منفرد"، أدت إلى مقتل الملازم في الجيش اللبناني علي حسن فرحات، المجند في الجيش اللبناني إبراهيم محمد صالح، العسكري في قوى الأمن الداخلي جوني خليل، والعسكري في قوى الأمن الداخلي يوسف فرج.