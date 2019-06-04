رسميا.. ريال مدريد يعلن عن الصفقة الثانية

أعلن ريال مدريد الإسباني، الثلاثاء، عن ثاني صفقاته خلال فترة الانتقالات الحالية، بضم المهاجم الصربي لوكا يوفيتش قادما من أينتراخت فرانكفورت الألماني.

وكتب النادي في بيان، الثلاثاء: "يدعم النادي الأبيض صفوفه بمهاجم كان الموسم المنصرم من أبرز مواهب الكرة الأوروبية".

وانضم يوفيتش (21 عاما) إلى الفريق الملكي، بعقد يمتد لخمسة مواسم، حسب تقارير صحفية قدرت قيمة الصفقة بنحو 60 مليون يورو.

وكان يوفيتش الذي بلغ مع فريقه نصف نهائي الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، قال في مايو الماضي: "بحسب الخبرة التي نلتها في يوروبا ليغ، أعتقد أن بطولات أخرى تناسب طريقة لعبي".

وتابع: "بعد المباريات ضد تشلسي (الإنجليزي) وإنتر ميلان (الإيطالي)، تولد لدي انطباع بأن شعوري سيكون أفضل في الدوري الإنجليزي أو الإيطالي. تناسبني أكثر طريقة لعب تلك الأندية".

وسجل يوفيتش 27 هدفا في الموسم الماضي مع فرانكفورت في مختلف المسابقات، كما صنع 7 أهداف.

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وكان فرانكفورت أعلن منتصف أبريل الماضي، تثبيت تعاقده مع يوفيتش المعار من بنفيكا البرتغالي.

وارتدى يوفيتش قميص فرانكفورت منذ صيف 2017، وكان من المقرر أن تنتهي فترة إعارته بنهاية الموسم الجاري، لكن النادي أكد في مارس الماضي أن عقد الإعارة يجيز له التعاقد مع اللاعب بشكل ثابت في صيف 2019 "بأقل من 7 ملايين يورو"، وهو مبلغ زهيد نسبة لما تدفعه الأندية القارية لقاء ضم لاعبين من مستواه.

وكان النادي الملكي قدم موسما مخيبا دون أي لقب، ففقد لقبه الأوروبي في دوري الأبطال واكتفى بالمركز الثالث في الدوري المحلي بعد غريمه برشلونة وجاره أتلتيكو مدريد.

وأقال ريال مدريد مدربه جولن لوبتيغي بعد 139 يوما على تعيينه، ثم أقال بديله المؤقت الأرجنتيني سانتياغو سولاري في مارس، وأعاد الفرنسي زين الدين زيدان إلى منصبه الذي تخلى عنه الموسم الماضي.

ويعد يوفيتش ثاني الصفقات الصيفية للفريق الإسباني، بعدما ضم الـ"ميرينغي" إيدير ميلياتو قادما من بورتو البرتغالي.