أنطونيو جوتيريش: من الواضح لنا أن المجلس العسكري استخدم قوة مفرطة ضد المحتجين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش امس الاثنين باستخدام القوة من جانب قوات الأمن السودانية في مخيم للمحتجين بالخرطوم وبالسماح للمسعفين بالوصول للمصابين بعد مقتل 13 شخصا على الأقل.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم جوتيريش في مؤتمر صحفي “واضح لنا أنه كان هناك استخدام مفرط للقوة من قوات الأمن ضد المدنيين. توفي أناس، وأُصيب أناس. إنه حق إنساني أساسي للناس أن يتمكنوا من التظاهر بحرية وسلمية، هذا الحق يجب احترامه”.

وأضاف دوجاريك “الأمين العام يحث السلطات السودانية على تسهيل إجراء تحقيق مستقل بشأن الوفيات ومحاسبة المسؤولين. الأمين العام يحث الطرفين على مواصلة الحوار السلمي وعلى مواصلة مفاوضاتهما بشأن نقل السلطة إلى قيادة مدنية كما يطالب جانب الاتحاد الأفريقي”.

وحث جوتيريش جميع الأطراف “على التصرف بأقصى درجات ضبط النفس” داعيا للوصول دون عوائق لتقديم الرعاية في موقع الاعتصام وكذلك المستشفيات التي يعالج فيها الجرحى، وطالب السلطات السودانية بتسهيل “إجراء تحقيق مستقل في الوفيات و محاسبة المسئولين”.

تلفزيون الامم المتحدة