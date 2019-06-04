لماذا‭ ‬لا‭ ‬يجتمعون‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬القدس؟.. بقلم محمد عايش

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أغلب‭ ‬المواطنين‭ ‬العرب‭ ‬من‭ ‬المحيط‭ ‬إلى‭ ‬الخليج‭ ‬لم‭ ‬ينتبهوا‭ ‬إلى‭ ‬القمم‭ ‬الثلاث‭ ‬الطارئة‭ ‬التي‭ ‬انعقدت‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬مكة‭ ‬المكرمة‭ ‬قبل‭ ‬أيام،‭ ‬كما‭ ‬لا‭ ‬يعلم‭ ‬كثيرون‭ ‬عن‭ ‬القمة‭ ‬العربية‭ ‬التي‭ ‬انعقدت‭ ‬في‭ ‬تونس‭ ‬قبل‭ ‬شهرين،‭ ‬لا‭ ‬بل‭ ‬فوز‭ ‬‮«‬ليفربول‮»‬‭ ‬وتألق‭ ‬محمد‭ ‬صلاح‭ ‬أحدث‭ ‬ضجيجاً‭ ‬في‭ ‬الشارع‭ ‬العربي‭ ‬أكبر‭ ‬بكثير‭ ‬مما‭ ‬أحدثه‭ ‬انعقاد‭ ‬قمة‭ ‬أو‭ ‬اثنتين‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬التي‭ ‬تزدحم‭ ‬بالحكام‭ ‬العرب‭.‬

لم‭ ‬يعد‭ ‬الشارع‭ ‬العربي‭ ‬يولي‭ ‬أي‭ ‬اهتمام‭ ‬بمؤتمرات‭ ‬القمة،‭ ‬ولا‭ ‬باجتماعات‭ ‬الحكام،‭ ‬فقد‭ ‬كانت‭ ‬تجذب‭ ‬الاهتمام‭ ‬في‭ ‬ثمانينيات‭ ‬القرن‭ ‬الماضي،‭ ‬وكان‭ ‬الناس‭ ‬يتسمرون‭ ‬أمام‭ ‬شاشات‭ ‬التلفزيون‭ ‬‮«‬الأبيض‭ ‬والأسود‮»‬‭ ‬يستمعون‭ ‬للخطابات‭ ‬واحداً‭ ‬تلو‭ ‬الآخر،‭ ‬ثم‭ ‬تدريجياً‭ ‬بدأ‭ ‬ينكشف‭ ‬القناع‭ ‬وتظهر‭ ‬عورات‭ ‬تلك‭ ‬القمم،‭ ‬حتى‭ ‬تحولت‭ ‬بعد‭ ‬سنوات‭ ‬إلى‭ ‬مناسبات‭ ‬للسخرية‭ ‬والتقاط‭ ‬النكتة‭ ‬وتداول‭ ‬النوادر‭. ‬أما‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة‭ ‬فقد‭ ‬أصبحت‭ ‬من‭ ‬التفاهة‭ ‬لدرجة‭ ‬أنها‭ ‬لم‭ ‬تعد‭ ‬تستهوي‭ ‬حتى‭ ‬الباحثين‭ ‬عن‭ ‬النوادر،‭ ‬أو‭ ‬المتربصين‭ ‬بالمشاهد‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تتكرر،‭ ‬ولم‭ ‬يعد‭ ‬يسمع‭ ‬عنها‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬عوام‭ ‬الناس،‭ ‬أو‭ ‬يتابعون‭ ‬أخبارها‭ ‬وبياناتها‭ ‬الختامية‭.‬

في‭ ‬أحدث‭ ‬تطور‭ ‬على‭ ‬مسلسل‭ ‬‮«‬القمم‭ ‬العربية‮»‬‭ ‬تنعقد‭ ‬ثلاث‭ ‬قمم‭ ‬طارئة‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬مكة‭ ‬المكرمة‭ ‬أهمها‭ ‬وأكبرها‭ ‬هي‭ ‬قمة‭ ‬‮«‬منظمة‭ ‬التعاون‭ ‬الاسلامي‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬57‭ ‬دولة،‭ ‬أما‭ ‬السبب‭ ‬الذي‭ ‬دفع‭ ‬كل‭ ‬هذه‭ ‬الدول‭ ‬للتزاحم‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬القمة،‭ ‬فهي‭ ‬هجمات‭ ‬نفذها‭ ‬الحوثيون‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الخليج،‭ ‬وهؤلاء‭ ‬الحوثيون‭ ‬الذين‭ ‬استنفروا‭ ‬كل‭ ‬هذه‭ ‬الدول‭ ‬التي‭ ‬يبلغ‭ ‬تعداد‭ ‬سكانها‭ ‬الإجمالي‭ ‬1‭.‬6‭ ‬مليار‭ ‬شخص،‭ ‬هؤلاء‭ ‬الحوثيون‭ ‬قيل‭ ‬لنا‭ ‬قبل‭ ‬أربع‭ ‬سنوات‭ ‬إنهم‭ ‬‮«‬ميليشيا‮»‬‭ ‬وإن‭ ‬سحقهم‭ ‬يستغرق‭ ‬أياماً‭ ‬معدودة‭.. ‬وما‭ ‬زلنا‭ ‬في‭ ‬الانتظار‭. ‬المهم‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المشهد‭ ‬السيريالي‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬‮«‬منظمة‭ ‬التعاون‭ ‬الإسلامي‮»‬‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬سابقاً‭ ‬تُسمى‭ ‬‮«‬منظمة‭ ‬المؤتمر‭ ‬الإسلامي‮»‬‭ ‬كانت‭ ‬قد‭ ‬تأسست‭ ‬عام‭ ‬1969‭ ‬بعد‭ ‬شهر‭ ‬واحد‭ ‬على‭ ‬حريق‭ ‬المسجد‭ ‬الأقصى،‭ ‬وبعد‭ ‬عامين‭ ‬على‭ ‬احتلال‭ ‬مدينة‭ ‬القدس،‭ ‬وكانت‭ ‬مشروعاً‭ ‬يهدف‭ ‬لتوحيد‭ ‬المجهود‭ ‬الإسلامي‭ ‬في‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬القدس‭ ‬والمسجد‭ ‬الأقصى‭ ‬على‭ ‬اعتبار‭ ‬أنها‭ ‬مقدسات‭ ‬إسلامية‭. ‬تجتمع‭ ‬هذه‭ ‬المنظمة‭ ‬بعد‭ ‬50‭ ‬عاماً‭ ‬على‭ ‬تأسيسها‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬قمة‭ ‬طارئ‭ ‬يضم‭ ‬57‭ ‬دولة،‭ ‬ويمثلون‭ ‬1‭.‬6‭ ‬مليار‭ ‬مسلم،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬البحث‭ ‬في‭ ‬التصدي‭ ‬لـ»الميليشيا‮»‬،‭ ‬والبحث‭ ‬في‭ ‬صواريخ‭ ‬وطائرات‭ ‬مسيرة‭ ‬استهدفت‭ ‬مواقع‭ ‬نفطية،‭ ‬بينما‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬التالي‭ ‬يأتي‭ ‬الرد‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الاجتماع‭ ‬باقتحام‭ ‬إسرائيلي‭ ‬للمسجد‭ ‬الأقصى‭ ‬شاهده‭ ‬العالم‭ ‬على‭ ‬الهواء‭ ‬مباشرة،‭ ‬وعبر‭ ‬كاميرات‭ ‬المرابطين‭ ‬الذين‭ ‬كانوا‭ ‬يستغيثون‭ ‬بالعالم‭ ‬الإسلامي‭ ‬وجيوشه‭ ‬وملياراته‭ ‬وحكامه‭.. ‬ولم‭ ‬يكن‭ ‬من‭ ‬مجيب‭.‬

تجتمع‭ ‬المنظمة‭ ‬التي‭ ‬تمثل‭ ‬1‭.‬6‭ ‬مليار‭ ‬مسلم‭ ‬في‭ ‬مكة‭ ‬المكرمة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التصدي‭ ‬للحوثيين،‭ ‬وحماية‭ ‬منشآت‭ ‬النفط‭ ‬الخليجية‭ ‬من‭ ‬طائراتهم‭ ‬المسيرة،‭ ‬لكنها‭ ‬لم‭ ‬تجتمع‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‭ ‬للبحث‭ ‬في‭ ‬كيفية‭ ‬التصدي‭ ‬لعدوان‭ ‬المستوطنين‭ ‬اليومي‭ ‬على‭ ‬المسجد‭ ‬الأقصى‭ ‬المبارك،‭ ‬ولا‭ ‬لبحث‭ ‬كيفية‭ ‬دعم‭ ‬المرابطين‭ ‬في‭ ‬المسجد‭. ‬ولم‭ ‬تجتمع‭ ‬المنظمة‭ ‬ولا‭ ‬حكامها‭ ‬ولا‭ ‬قممها‭ ‬الطارئة‭ ‬يوم‭ ‬نصبت‭ ‬إسرائيل‭ ‬بواباتها‭ ‬الإلكترونية‭ ‬وكاميراتها،‭ ‬ولا‭ ‬يوم‭ ‬اعتدت‭ ‬على‭ ‬المصلين‭ ‬في‭ ‬المسجد‭ ‬الأقصى،‭ ‬ولا‭ ‬يوم‭ ‬منعت‭ ‬المسلمين‭ ‬من‭ ‬الاعتكاف‭ ‬في‭ ‬مسجدهم‭.. ‬لم‭ ‬يكترث‭ ‬الـ57‭ ‬زعيماً‭ ‬لتلك‭ ‬الاعتداءات‭ ‬الاسرائيلية،‭ ‬بينما‭ ‬سارعوا‭ ‬للبحث‭ ‬في‭ ‬التصدي‭ ‬لــ»الميليشيا‭ ‬التي‭ ‬يستغرق‭ ‬سحقها‭ ‬يومين‮»‬‭. ‬الأحداث‭ ‬التي‭ ‬تشهدها‭ ‬المنطقة‭ ‬تؤكد‭ ‬يومياً‭ ‬بأن‭ ‬العرب‭ (‬أي‭ ‬أنظمتهم‭ ‬الرسمية‭) ‬لم‭ ‬تعد‭ ‬فلسطين‭ ‬ولا‭ ‬القدس‭ ‬ولا‭ ‬المسجد‭ ‬الأقصى‭ ‬تعنيهم‭ ‬في‭ ‬شيء،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬يُفسر‭ ‬لماذا‭ ‬تجد‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وإسرائيل‭ ‬الفرصة‭ ‬سانحة‭ ‬لطرح‭ ‬‮«‬صفقة‭ ‬القرن‮»‬،‭ ‬وإلزام‭ ‬العرب‭ ‬والفلسطينيين‭ ‬بها،‭ ‬فالأنظمة‭ ‬العربية‭ ‬والإسلامية‭ ‬الراهنة‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تبذل‭ ‬جهوداً‭ ‬في‭ ‬إنقاذ‭ ‬أسد‭ ‬جائع‭ ‬في‭ ‬حديقة‭ ‬حيوانات‭ ‬مهجورة،‭ ‬أكثر‭ ‬مما‭ ‬تبذل‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬القدس‭ ‬أو‭ ‬المسجد‭ ‬الأقصى‭ ‬أو‭ ‬دعم‭ ‬صمود‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭.‬

والله‭ ‬المستعانُ‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬تصفون‭.‬